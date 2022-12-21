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ЭКОНОМИКА РБ


НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ 28 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИТ СЕМИНАР ПО МИНСКУ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ НОВОГОДНИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ


14:42 22.12.2022

Государственное учреждение «Национальное агентство по туризму» 28 декабря 2022 года проводит семинар по Минску с презентацией новогодних туристических программ и промежуточных результатов пилотного проекта «Туристические зоны г. Минска 2021-2030 гг.»

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального агентства по туризму, целью семинара является ознакомление участников выездного семинара с туристическим потенциалом города Минска и презентацией результатов промежуточного проекта «Туристические зоны г. Минска 2021-2030 гг».

В рамках семинара запланировано:

• посещение Национального олимпийского стадиона «Динамо», торгового центра «Столица», Минского Комаровского рынка, ОАО «Пивоваренная компания Аливария»;

• ознакомление участников семинара с новогодними экскурсионными программами и новыми туристическими локациями;

• анализ наличия и состояние инфраструктуры по маршруту;

• круглый стол «по итогам семинара и презентацией промежуточных результатов пилотного проекта «Туристические зоны г. Минска 2021-2030 гг.».

Для участия в семинаре необходимо в срок до 15.00 26 декабря 2022 года подать заявку, заполненную в гугл-форме: https://forms.gle/nX4zv4WXvxzcpmCP9

Питание участники семинара оплачивают самостоятельно (⁓15 рублей).

Начало семинара в 10.00, ориентировочное время окончания в 17.00

Национальное агентство по туризму оставляет за собой право на отбор поступивших заявок.
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