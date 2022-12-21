В январе-ноябре 2022 года объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 19 191,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,4% к уровню января-ноября 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 79,9%, в обрабатывающей промышленности – 93%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 100,5%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 96,9%.