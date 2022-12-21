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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 27 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»
13:17 22.12.2022
Комитет государственного контроля Гомельской области 27 декабря 2022 года проведет «горячую телефонную линию» по вопросу соблюдения в государственных органах и организациях Гомельской области требований законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК Гомельской области, во время «горячей телефонной линии» с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-78 можно сообщить о нарушениях и недостатках, допускаемых государственными органами и организациями области при рассмотрении обращений.
Полученная в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.
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