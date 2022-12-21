Комитет государственного контроля Гомельской области 27 декабря 2022 года проведет «горячую телефонную линию» по вопросу соблюдения в государственных органах и организациях Гомельской области требований законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК Гомельской области, во время «горячей телефонной линии» с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-78 можно сообщить о нарушениях и недостатках, допускаемых государственными органами и организациями области при рассмотрении обращений.

Полученная в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.