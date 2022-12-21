ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 2%

11:54 22.12.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-ноябрь 2022 г. в текущих ценах составил 15 334,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2% меньше к уровню января-ноября 2021 г.