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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1,7%


11:02 22.12.2022

В январе-ноябре 2022 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3517,8 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 1,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2737,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 211,9 тыс. тонн, молока – 698,6 тыс. тонн, яиц получено 430,5 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 93,7% молока и 85,2% производства яиц.

На 1 декабря 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 509,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 181,3 тыс. голов. Численность свиней составила 392,9 тыс. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 1378,9 тыс. тонн кормовых единиц, или 109,9% к предыдущему году. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 26 центнеров кормовых единиц, что на 9,2% больше, чем в 2021 году.
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