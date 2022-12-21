Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич представила сенаторам законопроект «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2023 год» на десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, Доходная часть бюджета фонда в 2023 году увеличится на 16 процентов и составит 25,2 млрд.рублей.

Основным источником доходов будут являться взносы на государственное социальное страхование, которые составят 22,8 млрд.рублей, или порядка 90% доходной части бюджета фонда.

Сумма взносов на государственное соцстрахование сформирована из обязательных страховых взносов (работодателей в размере 34 процентов от фонда оплаты труда и работников в размере 1 процента от заработной платы) – 22,5 млрд.рублей и взносов работодателей на профессиональное пенсионное страхование – 278 млн.рублей.

Неналоговые доходы бюджета фонда составят 503,8 млн.рублей.Это доходы от размещения средств профессионального пенсионного страхования, проценты, уплачиваемые банками за пользование денежными средствами бюджета фонда, штрафы за нарушение законодательства о государственном социальном страховании и др.

Субвенции, передаваемые по законодательству из республиканского бюджета в бюджет фонда, составят 1,9 млрд.рублей, в том числе на финансирование нестраховых выплат– 1,3 млрд.рублей.

Расходная часть бюджета фонда увеличится на 16 процентов и составит 24,7 млрд.рублей.

Основную часть бюджета фонда в 2023 году планируется направить на финансирование пенсий -18,8 млрд.рублей (76 процентов) и на выплату всех видов пособий –5,5 млрд.рублей (22 процента).

В бюджете фонда на 2023 год предусмотрен ежеквартальный перерасчетминимальных трудовых и социальных пенсий, повышений и надбавок к пенсиям, а также повышение трудовых пенсий - не менее одного раза в год.

В отношении пособий предусмотрен ежеквартальный перерасчет ряда государственных пособий семьям с детьми, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. Два разав год запланирован перерасчет ежемесячных пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Кроме того, из бюджета фонда планируется направить средства на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения в сумме31,5 млн.рублей и санаторно-курортного лечения и оздоровления – 56,2 млн.рублей.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 г.