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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОСТАВИЛА 4,9%


09:43 22.12.2022

За январь-октябрь 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 5,9%, рентабельность продаж – 4,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 ноября 2022 г. составила 4 028,8 млн рублей, в том числе просроченная – 805 млн рублей, или 20% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2022 г. составила 5791,6 млн рублей, в том числе просроченная – 1081,2 млн рублей, или 18,7% от общего объема кредиторской задолженности.
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