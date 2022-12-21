За январь-октябрь 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 5,9%, рентабельность продаж – 4,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 ноября 2022 г. составила 4 028,8 млн рублей, в том числе просроченная – 805 млн рублей, или 20% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2022 г. составила 5791,6 млн рублей, в том числе просроченная – 1081,2 млн рублей, или 18,7% от общего объема кредиторской задолженности.