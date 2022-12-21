|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ
09:14 22.12.2022
Генерал-майор Андрей Некрашевич освобожден от должности начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2022
Курсы в банках
на 22.12.2022
Конвертация в банках
на 22.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте