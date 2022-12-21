ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ

09:14 22.12.2022 Генерал-майор Андрей Некрашевич освобожден от должности начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента.