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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА ДО 89%
18:18 19.12.2022
В Беларуси доля электронных счетчиков электроэнергии выросла до 89%. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
В соответствии с Программой модернизации приборного учета электрической энергии в период с 2016 года по 1 ноября 2022 года у бытовых абонентов заменено 2,9 млн приборов учета электрической энергии на электронные.
Для автоматизации учета электрической энергии электронные счетчики бытовых абонентов объединяются в автоматизированную систему «АСКУЭ-быт». Это дает возможность бытовым потребителям рассчитываться за электрическую энергию по тарифам, дифференцированным по временным периодам, снижать свои расходы, а также получать информацию о количестве потребленной электроэнергии за расчетный период при осуществлении платежей в АИС «Расчет» без самостоятельного съема показаний.
В перспективе АСКУЭ-быт будет интегрирована с ЕРИП, что еще больше упростит проведение платежей.
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