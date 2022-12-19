В Беларуси доля электронных счетчиков электроэнергии выросла до 89%. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

В соответствии с Программой модернизации приборного учета электрической энергии в период с 2016 года по 1 ноября 2022 года у бытовых абонентов заменено 2,9 млн приборов учета электрической энергии на электронные.

Для автоматизации учета электрической энергии электронные счетчики бытовых абонентов объединяются в автоматизированную систему «АСКУЭ-быт». Это дает возможность бытовым потребителям рассчитываться за электрическую энергию по тарифам, дифференцированным по временным периодам, снижать свои расходы, а также получать информацию о количестве потребленной электроэнергии за расчетный период при осуществлении платежей в АИС «Расчет» без самостоятельного съема показаний.

В перспективе АСКУЭ-быт будет интегрирована с ЕРИП, что еще больше упростит проведение платежей.