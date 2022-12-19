В Минске розничный товарооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 17 956,6 млн рублей, или 92,4% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96% розничного товарооборота города Минска, в январе-ноябре 2022 г. составил 17 237,5 млн рублей, или 92,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 69 897,9 млн рублей, или 70,2% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2022 г. составил 1740,5 млн рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.