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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА МАКСИМАЛЬНО АВТОМАТИЗИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО


17:29 19.12.2022

28 ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» в ближайшие три года внедрит новейшие технологии и прогрессивное оборудование с максимальной автоматизацией и минимальным влиянием человека на конечный результат.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, планируется внедрить робототехнические комплексы российского производства для сварки рам карьерных самосвалов грузоподъемностью 220-240 тонн и поперечин рам и РТК для сварки платформ без бортов карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-360 тонн.

На предприятии намерены запустить робототехнические комплексы российского производства для сварки рам карьерных самосвалов грузоподъемностью 220-240 тонн и поперечин рам и РТК для сварки платформ без бортов карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-360 тонн, а также 22 токарно-карусельных станка с ЧПУ с осью «С» и 10 горизонтально-расточных станков с ЧПУ для создания мощностей механической обработки корпусных деталей и деталей тел вращения.

Кроме того, в планах внедрение координатно-пробивного пресса для изготовления деталей с большим количеством отверстий из листового материала любой конфигурации, установка для размагничивания листов, которые используются при производстве платформ карьерных самосвалов.

Холдинг запустит технологию окрашивания 2К материалами с очисткой отработанного воздуха цеолитовыми роторными установками и подготовкой поверхности к окрашиванию деталей и узлов самосвалов (комплекс создаст мощности по окрашиванию деталей и узлов машин большой и особо большой грузоподъемности и спецтехники на уровне лучших мировых аналогов), а также многоинструментальную технологию шлифования деталей для карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-240 тонн.

Предполагается, что новейшее оборудование и технологии позволят увеличить объемы производства, повысить качество продукции и снизить трудоемкость операций.
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