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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ОТМЕЧАЕТ УСИЛЕНИЕ ПАДЕНИЯ IT-СЕКТОРА В БЕЛАРУСИ
17:10 19.12.2022
Аналитики ЕАБР в своем еженедельном макроэкономическом прогнозе отметили замедление спада в выпускающей промышленности и ускорение падения в IT-секторе Беларуси.
«ВВП Беларуси сократился на 4,7% г/г в ноябре, как и месяцем ранее. Продолжилось замедление спада выпуска в обрабатывающей промышленности по мере адаптации экономики к новым условиям. В то же время усилилось падение IT-сектора, которое превысило 10% г/г в ноябре», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что инвестиционная активность оставалась низкой в условиях неопределенности — капитальные вложения сократились на 25,3% г/г в ноябре, в том числе в машины, оборудование и транспортные средства на 42,2% г/г. Снижение потребительской активности замедлилось, возможно, благодаря поддержке со стороны нерезидентов.
«Базовый прогноз ЕАБР по ВВП Беларуси по итогам 2022 г. — снижение на 4,6%», - прогнозируют эксперты ЕАБР.
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