Министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал об основных направлениях импортозамещения в энергетике.

По его словам, первое - это импортозамещающие проекты на промышленных предприятиях и в организациях энергосистемы. Речь идет о большом количестве наименований комплектующих, запасных частей, узлов, используемых в электро- и теплотехническом оборудовании. Для изготовления комплектующих активно применяются технологии 3-D сканирования и реверсивного инжиниринга.

Второй блок вопросов касается сервисного обслуживания оборудования энергообъектов.

«Белорусские специалисты имеют необходимый опыт и компетенции, чтобы закрыть большую часть этих вопросов. Основные работы по обслуживанию теплотехнического и электротехнического оборудования зарубежного производства выполняются входящей в систему Министерства энергетики организацией - ОАО «Белэнергоремналадка», где есть соответствующий опыт и материально-техническая база, которая сейчас расширяется», - рассказал министр.

Параллельно ведутся переговоры о шеф-инженерном сопровождении ремонтов импортного оборудования с компаниями Российской Федерации и дружественных нам стран. С отдельными российскими заводами уже достигнуты конкретные договоренности как о поставках комплектующих, так и об участии в сервисном обслуживании.