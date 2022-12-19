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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ
16:21 19.12.2022
Министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал об основных направлениях импортозамещения в энергетике.
По его словам, первое - это импортозамещающие проекты на промышленных предприятиях и в организациях энергосистемы. Речь идет о большом количестве наименований комплектующих, запасных частей, узлов, используемых в электро- и теплотехническом оборудовании. Для изготовления комплектующих активно применяются технологии 3-D сканирования и реверсивного инжиниринга.
Второй блок вопросов касается сервисного обслуживания оборудования энергообъектов.
«Белорусские специалисты имеют необходимый опыт и компетенции, чтобы закрыть большую часть этих вопросов. Основные работы по обслуживанию теплотехнического и электротехнического оборудования зарубежного производства выполняются входящей в систему Министерства энергетики организацией - ОАО «Белэнергоремналадка», где есть соответствующий опыт и материально-техническая база, которая сейчас расширяется», - рассказал министр.
Параллельно ведутся переговоры о шеф-инженерном сопровождении ремонтов импортного оборудования с компаниями Российской Федерации и дружественных нам стран. С отдельными российскими заводами уже достигнуты конкретные договоренности как о поставках комплектующих, так и об участии в сервисном обслуживании.
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