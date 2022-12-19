22 декабря 2022 г. на YouTube-канале НЦПИ в 10.30 состоится семинар «Новое в правовом регулировании туристической отрасли Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦПИ, с 1 января 2023 г. вступают в силу основные положения закона от 11 ноября 2021 г. № 129-З «О туризме», а также ряд нормативных правовых актов, принятых в его развитие.

Гостем студии НЦПИ станет Александр Кречетов, главный юрисконсульт Департамента по туризму Министерства спорта и туризма.

Эксперт подробно расскажет о новациях законодательства в туристической отрасли, в том числе:

об основных принципах, целях и приоритетных направлениях государственного регулирования сферы туризма;

о способах обеспечения исполнения туроператором обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма;

о вопросах разделения ответственности турагентов и туроператоров перед туристами;

о перечне сведений о субъектах туристической деятельности, необходимых для включения в реестр, установлении сроков направления соответствующей информации для включения в реестр, внесения изменений в сведения, в нем содержащиеся, и исключении сведений из данного реестра;

о регулировании экскурсионного обслуживания.

Традиционно можно задать вопросы по теме. Направлять их следует на адрес электронной почты до 11.00 22 декабря. Ответы будут даны в ходе прямого эфира.