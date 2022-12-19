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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ЗАКОН О ТУРИЗМЕ И ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ РАССМОТРЯТ НА СЕМИНАРЕ НЦПИ
15:56 19.12.2022
22 декабря 2022 г. на YouTube-канале НЦПИ в 10.30 состоится семинар «Новое в правовом регулировании туристической отрасли Беларуси».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦПИ, с 1 января 2023 г. вступают в силу основные положения закона от 11 ноября 2021 г. № 129-З «О туризме», а также ряд нормативных правовых актов, принятых в его развитие.
Гостем студии НЦПИ станет Александр Кречетов, главный юрисконсульт Департамента по туризму Министерства спорта и туризма.
Эксперт подробно расскажет о новациях законодательства в туристической отрасли, в том числе:
об основных принципах, целях и приоритетных направлениях государственного регулирования сферы туризма;
о способах обеспечения исполнения туроператором обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма;
о вопросах разделения ответственности турагентов и туроператоров перед туристами;
о перечне сведений о субъектах туристической деятельности, необходимых для включения в реестр, установлении сроков направления соответствующей информации для включения в реестр, внесения изменений в сведения, в нем содержащиеся, и исключении сведений из данного реестра;
о регулировании экскурсионного обслуживания.
Традиционно можно задать вопросы по теме. Направлять их следует на адрес электронной почты до 11.00 22 декабря. Ответы будут даны в ходе прямого эфира.
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