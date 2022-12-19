В январе-ноябре 2022 г. грузооборот транспортных организаций Минска составил 11,4 млрд тонно-километров, или 43,4% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, пассажирооборот за одиннадцать месяцев составил 8393,7 млн пассажиро-километров, или 97,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 560,8 млн человек, или 98,9% к январю-ноябрю 2021 г.

Информация по грузоперевозкам транспортных организаций столицы в очередной раз не представлена.