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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА МИНСКА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УПАЛ НА 56,6%
15:45 19.12.2022
В январе-ноябре 2022 г. грузооборот транспортных организаций Минска составил 11,4 млрд тонно-километров, или 43,4% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, пассажирооборот за одиннадцать месяцев составил 8393,7 млн пассажиро-километров, или 97,1% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 560,8 млн человек, или 98,9% к январю-ноябрю 2021 г.
Информация по грузоперевозкам транспортных организаций столицы в очередной раз не представлена.
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