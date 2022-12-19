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ЭКОНОМИКА РБ


НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ ОДНОМОМЕНТНО ПОДКЛЮЧИЛИ К YANDEX PAY


14:34 19.12.2022

В Беларуси существенно расширились возможности для оплаты товаров и услуг с помощью кошелька Yandex Pay.

Провайдер электронных платежей bePaid.by подключает к системе всех своих клиентов, а это несколько тысяч белорусских компаний.

"Речь идет об еще одном способе оплаты – совершая интернет-платежи, покупатель может выбрать вариант Yandex Pay и, максимум за два клика, оплатить товар или услугу", - объяснил директор и соучредитель bePaid.by Александр Шостак.

Как отмечают в компании, сегодня пользователями экосистемы Яндекса в Беларуси являются сотни тысяч человек.

"Каждый, кто хоть раз пользовался каким-либо платным сервисом Яндекса, например, ездил на такси Yandex Go, оформлял подписку на "Яндекс. Музыка", имеют платежный профиль в российской системе. Он автоматически "подтянется", когда вы захотите сделать оплату в интернет-магазине с помощью Yandex Pay", - пояснили в bePaid.

Кнопка оплаты с помощью сервиса появилась автоматически на платежных страницах всех действующих клиентов bePaid с 15 декабря и будет входить в предложение компании для новых. Подключение услуги предоставляется бесплатно.

"Мы рассчитываем, что благодаря подключению Yandex Pay вырастет доля успешных платежей. Ведь, как правило, одной из наиболее распространенных причин отказа от покупки является проблема с "привязкой" карты. В нашем случае у большинства клиентов карта уже привязана к сервису. У пользователей нет необходимости заново вводить данные карты, проходить верификацию. Один клик – оплатить с помощью Yandex Pay, второй, при необходимости, выбрать карту – если их привязано несколько", - рассказал Александр Шостак.

Сразу после нового способа оплаты провайдер зафиксировал его активное использование. “Сейчас ежесуточно проходят сотни платежей с использованием Yandex Pay, ожидаем увеличение на порядок”, - заявил директор bePaid.

По его словам, идея подключить своих клиентов к Yandex Pay принадлежала сервису bePaid, однако "Яндекс активно поддержал инициативу, так как заинтересован в расширении своего присутствия на белорусском рынке".

На данный момент компании, пользующиеся услугами bePaid, могут предложить своим клиентам совершать платежи через интернет по банковским картам Visa, Mastercard, "Мир", Белкарт, а также кошельки Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, Yandex Pay и сервисы ЕРИП и E-POS.
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