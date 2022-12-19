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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ВЫРОСЛО В 1,8 РАЗА


14:21 19.12.2022

В Беларуси продолжаются работы по переводу индивидуального жилфонда на электричество с целью отопления и горячего водоснабжения. Динамика в этой сфере положительная, сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, объем потребления населением электроэнергии для указанных нужд за 11 месяцев 2022 года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 225 до 396,4 млн кВтч.

За январь-ноябрь 2022 года в энергоснабжающие организации поступило 20,9 тыс. обращений о выдаче технических условий на увеличение электрической мощности на цели отопления, из них 84%, или 17,7 тыс. были удовлетворены.

Всего в период с 2019-го по истекший период 2022 года таких обращений было 88,6 тыс. обращений, из них удовлетворено 78%, или 69,6 тыс.

«Росту спроса на электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения содействуют стимулирующие меры, принятые на уровне Главы государства, в том числе возможность компенсации части расходов граждан на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда», - рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич.

По данным облисполкомов и Минского горисполкома, за последние три года на эти цели было направлено около 6 млн рублей.

Продолжается и строительство новых многоквартирных электродомов.

В текущей пятилетке планируется ввести в эксплуатацию около 2 млн кв. м такого жилья.

За 2021-й год и 10 месяцев 2022-го в строй ввели 563 тыс. кв. м.
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