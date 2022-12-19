Конкурс на получение грантов ректора для подготовки кандидатских и докторских диссертаций объявлен в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен он на финансовую поддержку сотрудников, выполняющих научные исследования. В частности, средства будут выделяться на публикации результатов научной работы, приобретение материалов и оборудования, оплату участия в научных мероприятиях и другие расходы, связанные с подготовкой и защитой диссертации.

К участию приглашаются соискатели ученой степени кандидата и доктора наук, основным местом работы которых является БГУ, и включенные в План защит диссертаций работников и обучающихся комплекса БГУ на 2023-2025 годы. Конкурсантам необходимо до 1 февраля 2023 года подать документы на бумажных и электронных носителях в Главное управление науки БГУ (ул. Ленинградская, 8, каб. 501).

Для подготовки кандидатской диссертации предусмотрен грант на срок до двух лет, а для докторской – до трех. Всего определят трех обладателей из числа потенциальных кандидатов и пять – докторов наук.

Полный перечень документов и условия участия размещены на сайте Главного управления науки БГУ.

Конкурс на получение грантов ректора для подготовки кандидатских и докторских диссертаций учредили в БГУ в 2019 году.