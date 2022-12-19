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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1,9%
13:16 19.12.2022
В январе-ноябре 2022 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 23 930,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,9% к уровню января-ноября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 1,6%, в обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 1,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 4,4%.
При этом в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство сократилось на 5,7%.
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