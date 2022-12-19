В январе-ноябре 2022 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 23 930,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,9% к уровню января-ноября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 1,6%, в обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 1,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 4,4%.

При этом в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство сократилось на 5,7%.