Унитарное предприятие «Завод Белит», которое в последние годы специализируется на выпуске технической салфетки, начало подготовку к освоению нового вида продукции.

Как пишет газета «Витебские вести», коллектив ведет модернизацию участка по производству иглопробивного полотна – материала, который используется в мебельной и строительной промышленности, для утепления сезонной спецодежды.

На площадях поставского завода теперь будут выпускать стеганые одеяла, на которые есть спрос на потребительском рынке. Оборудование закуплено, ведется его монтаж.