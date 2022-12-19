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ЭКОНОМИКА РБ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД БЕЛИТ» НАЧНЕТ ВЫПУСКАТЬ СТЕГАНЫЕ ОДЕЯЛА
12:47 19.12.2022
Унитарное предприятие «Завод Белит», которое в последние годы специализируется на выпуске технической салфетки, начало подготовку к освоению нового вида продукции.
Как пишет газета «Витебские вести», коллектив ведет модернизацию участка по производству иглопробивного полотна – материала, который используется в мебельной и строительной промышленности, для утепления сезонной спецодежды.
На площадях поставского завода теперь будут выпускать стеганые одеяла, на которые есть спрос на потребительском рынке. Оборудование закуплено, ведется его монтаж.
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