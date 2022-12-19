ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УСКОРИЛОСЬ ДО 5,5%

12:42 19.12.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-ноябрь 2022 г. в текущих ценах составил 53,5 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 5,5% к уровню января-ноября 2021 г.