|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В 2022 ГОДУ В БЕЛАРУСИ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 135 МВТ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ
12:29 19.12.2022
В 2022 году в Беларуси введено в эксплуатацию 135 МВт генерирующих мощностей. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, модернизированы и введены в строй высокотехнологичные высоковольтные подстанции класса напряжения 35-110 кВ в Брестской, Гродненской, Минской областях.
Построено и реконструировано более 1,3 тысячи километров электросетей.
Продолжается строительство пиково-резервных энергоисточников с установкой высокоманевренного генерирующего оборудования суммарной мощностью 800 МВт. Эти работы проводятся на четырех крупных электростанциях в рамках интеграции БелАЭС в энергосистему: Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5.
«Проведенная благодаря поддержке Главы государства модернизация объектов энергосистемы, накопленный в ней производственный и технологический потенциал, обеспечивают динамичное развитие отрасли, продолжается модернизация электросетевой инфраструктуры, реализуются важные инвестиционные проекты», - отметил министр энергетики Виктор Каранкевич.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2022
Курсы в банках
на 19.12.2022
Конвертация в банках
на 19.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте