В 2022 году в Беларуси введено в эксплуатацию 135 МВт генерирующих мощностей. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, модернизированы и введены в строй высокотехнологичные высоковольтные подстанции класса напряжения 35-110 кВ в Брестской, Гродненской, Минской областях.

Построено и реконструировано более 1,3 тысячи километров электросетей.

Продолжается строительство пиково-резервных энергоисточников с установкой высокоманевренного генерирующего оборудования суммарной мощностью 800 МВт. Эти работы проводятся на четырех крупных электростанциях в рамках интеграции БелАЭС в энергосистему: Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5.

«Проведенная благодаря поддержке Главы государства модернизация объектов энергосистемы, накопленный в ней производственный и технологический потенциал, обеспечивают динамичное развитие отрасли, продолжается модернизация электросетевой инфраструктуры, реализуются важные инвестиционные проекты», - отметил министр энергетики Виктор Каранкевич.