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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД – МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ


12:08 19.12.2022

Промышленность наращивает темпы третий месяц подряд. Об этом заявил 16 декабря 2022 года первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь в ходе своей рабочей поездки в Гродненскую область.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, первый замглавы экономического ведомства посетил ряд предприятий Лидского и Новогрудского районов: СЗАО «Липласт СПБ», ЗАО «Белсалтрэйд», Новогрудский завод газовой аппаратуры, и провел встречу с трудовым активом Новогрудского завода металлоизделий.

Одной из тем, затронутых во вре6мя беседы Юрия Чеботаря с коллективом предприятия, стали текущие результаты работы экономики. Как ранее сообщил Национальный статистический комитет, темп роста ВВП за январь-ноябрь, как и месяцем ранее, составил 95,3%. По мнению Юрия Чеботаря, сохранению данного уровня во многом способствовала устойчивая работа индустриального комплекса.

«Производство продукции выросло на 0,4 п.п. к октябрьским значениям. Таким образом, позитивная динамика в отрасли наблюдается третий месяц подряд. В ней огромная заслуга наших флагманов машиностроения, которые прирастают по объемам с двузначными темпами. Это высокотехнологичные инновационные товары с высокой добавленной стоимостью.

Свой значительный позитивный вклад сохраняет сельское хозяйство. Восстановление наблюдается также в строительстве, за счет выполнения годового задания по жилью, и в транспорте – вследствие активизации пассажирооборота.

«На высоте» и качественные показатели развития предприятий. Рентабельность продаж в целом по экономике составила 8,9 процента, чистая прибыль выросла на 12,2 процента, выручка растет быстрее себестоимости. Как следствие, продолжают снижаться количество и удельный вес убыточных организаций.

Положительное внешнеторговое сальдо – «плюс» 4,2 млрд. долларов, причем приток валюты обеспечен как по товарам, так и по услугам. Это оказывает стабилизирующее влияние на финансовый рынок.

Вышеописанные тенденции наряду с задействованием резервов роста в других секторах позволят обеспечить экономике мощный рывок по итогам декабря», – отметил первый заместитель министра.
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