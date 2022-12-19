ЭКОНОМИКА РБ

КОНТРОЛЬ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В БЫТУ В БЕЛАРУСИ УСИЛЯТ

11:37 19.12.2022 Контроль за эксплуатацией газового оборудования в быту будет усилен. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго. Как рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, газоснабжающими организациями проводится системная плановая работа по мониторингу условий эксплуатации газового оборудования и соблюдения правил пользования газом в быту. "Эта работа будет усилена, дополнительно будут определены направления организации осмотров газового оборудования в многоквартирных жилых домах с целью подтверждения, что все работает надежно и безопасно", сказал Виктор Каранкевич.