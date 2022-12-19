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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 3,4%
11:24 19.12.2022
В Беларуси розничный товарооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 60,9 млрд рублей, или 96,6% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,6 рубля против 17,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота республики, в январе-ноябре 2022 г. составил 56,8 млрд рублей, или 97,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 124,9 млрд рублей, или 82,6% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2022 г. составил 3,7 млрд рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.
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