|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОМ ЛЕСХОЗЕ ЗАРАБОТАЛ ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР
10:25 19.12.2022
C 16 декабря заработал елочный базар в Минском лесхозе (улица Багратиона, 70),
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, лесхоз предлагает широкий ассортимент новогодних деревьев и букетов, деревьев в кадках.
С 20 декабря начнут работу елочные базары по всей Минской области.
Будет организована торговля новогодними деревьями, букетами, деревьями в кадках на торговых точках районных центров, лесхозов и лесничеств.
При реализации со склада лесничества новогоднее дерево до 1 метра в среднем будет стоить около 10 руб.; от 1,01 до 2 м – 12, 50 руб.; от 2,01 до 3 м – свыше 16 руб.
При реализации со склада лесхоза новогоднее дерево до 1 м в среднем будет стоить свыше 10 руб.; от 1,01 до 2 м – свыше 12 руб.; от 2,01 до 3 м – в среднем около 17 руб.
При реализации на торговых точках стоимость новогоднего дерева в среднем составит: до 1 м – свыше 12 руб.; от 1,01 до 2 м – свыше 15 руб.; от 2,01 до 3 м – около 20 руб.
Всего на территории Минской области будет организовано около 230 точек реализации новогодних деревьев.
Планируется организация торговых точек в пригороде столицы: Смолевичский лесхоз в Колодищах, Столбцовский лесхоз – Фаниполь, Червенский – Смиловичи, в агр. Сенице – Узденский лесхоз, на торговой площадке в д. Валерьяново – Логойский лесхоз.
В городе Минске продажу новогодних деревьев планирует осуществлять и Копыльский опытный лесхоз на торговой площадке (Логойский тракт, 52).
В этом году лесхозы объединения планируют реализовать 40 тысяч новогодних деревьев; 1,9 тыс. шт. новогодних букетов и 1 тыс. шт. деревьев в кадках.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2022
Курсы в банках
на 19.12.2022
Конвертация в банках
на 19.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте