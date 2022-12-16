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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОМ ЛЕСХОЗЕ ЗАРАБОТАЛ ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР


10:25 19.12.2022

C 16 декабря заработал елочный базар в Минском лесхозе (улица Багратиона, 70),

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, лесхоз предлагает широкий ассортимент новогодних деревьев и букетов, деревьев в кадках.

С 20 декабря начнут работу елочные базары по всей Минской области.

Будет организована торговля новогодними деревьями, букетами, деревьями в кадках на торговых точках районных центров, лесхозов и лесничеств.

При реализации со склада лесничества новогоднее дерево до 1 метра в среднем будет стоить около 10 руб.; от 1,01 до 2 м – 12, 50 руб.; от 2,01 до 3 м – свыше 16 руб.

При реализации со склада лесхоза новогоднее дерево до 1 м в среднем будет стоить свыше 10 руб.; от 1,01 до 2 м – свыше 12 руб.; от 2,01 до 3 м – в среднем около 17 руб.

При реализации на торговых точках стоимость новогоднего дерева в среднем составит: до 1 м – свыше 12 руб.; от 1,01 до 2 м – свыше 15 руб.; от 2,01 до 3 м – около 20 руб.

Всего на территории Минской области будет организовано около 230 точек реализации новогодних деревьев.

Планируется организация торговых точек в пригороде столицы: Смолевичский лесхоз в Колодищах, Столбцовский лесхоз – Фаниполь, Червенский – Смиловичи, в агр. Сенице – Узденский лесхоз, на торговой площадке в д. Валерьяново – Логойский лесхоз.

В городе Минске продажу новогодних деревьев планирует осуществлять и Копыльский опытный лесхоз на торговой площадке (Логойский тракт, 52).

В этом году лесхозы объединения планируют реализовать 40 тысяч новогодних деревьев; 1,9 тыс. шт. новогодних букетов и 1 тыс. шт. деревьев в кадках.
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