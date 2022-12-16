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ЭКОНОМИКА РБ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПУСК ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС ЗАПЛАНИРОВАН В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА
10:16 19.12.2022
Энергетический пуск второго энергоблока БелАЭС запланирован в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.
Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, готовность второго блока составляет 97%. В рамках этапных программ на нем продолжаются плановые технологические работы.
"Энергетический пуск блока, подключение его к энергосистеме планируется в первом квартале 2023 года", - проинформировал министр.
Напомним, что энергетический пуск - один из этапов программы по вводу блока в строй. За ним последует этап опытно-промышленной эксплуатации и только после этого ввод в промышленную эксплуатацию.
Первый энергоблок БелАЭС в настоящее время работает на номинальной мощности. С момента его включения в сеть (3 ноября 2020 г.) выработано 10,4 млрд. кВтч электроэнергии.
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