Энергетический пуск второго энергоблока БелАЭС запланирован в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, готовность второго блока составляет 97%. В рамках этапных программ на нем продолжаются плановые технологические работы.

"Энергетический пуск блока, подключение его к энергосистеме планируется в первом квартале 2023 года", - проинформировал министр.

Напомним, что энергетический пуск - один из этапов программы по вводу блока в строй. За ним последует этап опытно-промышленной эксплуатации и только после этого ввод в промышленную эксплуатацию.

Первый энергоблок БелАЭС в настоящее время работает на номинальной мощности. С момента его включения в сеть (3 ноября 2020 г.) выработано 10,4 млрд. кВтч электроэнергии.