ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПУСК ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС ЗАПЛАНИРОВАН В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА


10:16 19.12.2022

Энергетический пуск второго энергоблока БелАЭС запланирован в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, готовность второго блока составляет 97%. В рамках этапных программ на нем продолжаются плановые технологические работы.

"Энергетический пуск блока, подключение его к энергосистеме планируется в первом квартале 2023 года", - проинформировал министр.

Напомним, что энергетический пуск - один из этапов программы по вводу блока в строй. За ним последует этап опытно-промышленной эксплуатации и только после этого ввод в промышленную эксплуатацию.

Первый энергоблок БелАЭС в настоящее время работает на номинальной мощности. С момента его включения в сеть (3 ноября 2020 г.) выработано 10,4 млрд. кВтч электроэнергии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2022
валюта курс
EUR 2.7106
USD 2.5543
RUB 3.9552
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7170 +0.0203
USD 2.5543 +0.008
RUB 3.9552 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7070 2.7300
USD 2.5600 2.5800
RUB 3.0000 3.9600
подробнее

Конвертация в банках
на 19.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0530 1.0670
EUR/RUB 68.4000 90.9000
USD/RUB 64.8000 84.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте