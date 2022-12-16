Грузооборот транспортных организаций Беларуси в январе-ноябре 2022 г. составил 81,6 млрд. тонно-километров, или 74,7% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в январе-ноябре 2022 г. пассажирооборот составил 19 281,9 млн пассажиро-километров, или 103,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1389,4 млн человек, или 98% к январю-ноябрю 2021 г.

Данные по грузоперевозкам транспортных предприятий республики не представлены в очередной раз.