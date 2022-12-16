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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ РУХНУЛ НА 25,3%
09:59 19.12.2022
Грузооборот транспортных организаций Беларуси в январе-ноябре 2022 г. составил 81,6 млрд. тонно-километров, или 74,7% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в январе-ноябре 2022 г. пассажирооборот составил 19 281,9 млн пассажиро-километров, или 103,1% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1389,4 млн человек, или 98% к январю-ноябрю 2021 г.
Данные по грузоперевозкам транспортных предприятий республики не представлены в очередной раз.
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