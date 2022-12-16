В 2023 году правительство Беларуси планирует увеличение заработной платы в бюджетной сфере на 17%. Об этом сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко в интервью программы телеканала ОНТ "Контуры".

«В 2023 году 40% консолидированного бюджета будет направлено на социальную сферу. Мы планируем увеличить расходы на здравоохранение в размере около 16%, на 20% - в сфере образования. Ожидается и увеличение заработной платы в бюджетной сфере в районе 17%. Если в текущих условиях в бюджетной сфере средняя заработная плата составляет 1258 рублей, то в следующем году мы планируем выйти на 1454 рубля», - рассказал Игорь Петришенко.