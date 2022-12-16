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ЭКОНОМИКА РБ
В 2023 ГОДУ ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ НА 17%
09:32 19.12.2022
В 2023 году правительство Беларуси планирует увеличение заработной платы в бюджетной сфере на 17%. Об этом сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко в интервью программы телеканала ОНТ "Контуры".
«В 2023 году 40% консолидированного бюджета будет направлено на социальную сферу. Мы планируем увеличить расходы на здравоохранение в размере около 16%, на 20% - в сфере образования. Ожидается и увеличение заработной платы в бюджетной сфере в районе 17%. Если в текущих условиях в бюджетной сфере средняя заработная плата составляет 1258 рублей, то в следующем году мы планируем выйти на 1454 рубля», - рассказал Игорь Петришенко.
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