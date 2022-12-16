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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УПАЛО НА 5,6%


09:19 19.12.2022

В Беларуси в январе-ноябре 2022 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 154,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 94,4% к уровню января-ноября 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,3%.

При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 6,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 1,8% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 2,4%.

Индекс промышленного производства за ноябрь 2022 г. к октябрю 2022 г. составил 104,7%.
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