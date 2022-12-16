Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси за январь-ноябрь 2022 года в текущих ценах составил 175,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января-ноября 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116,6%.