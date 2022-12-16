ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ВНЕС В БЮДЖЕТ 6,4 МЛРД РУБЛЕЙ

17:51 16.12.2022 За одиннадцать месяцев 2022 года субъектами малого и среднего бизнеса Минска внесено в бюджет 6,4 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, данным кругом плательщиков обеспечено 39,5% всех поступлений города Минска. Всего в Минске зарегистрировано 114,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 39,1 тыс. организаций и 75,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.