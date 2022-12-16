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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ВНЕС В БЮДЖЕТ 6,4 МЛРД РУБЛЕЙ
17:51 16.12.2022
За одиннадцать месяцев 2022 года субъектами малого и среднего бизнеса Минска внесено в бюджет 6,4 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, данным кругом плательщиков обеспечено 39,5% всех поступлений города Минска.
Всего в Минске зарегистрировано 114,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 39,1 тыс. организаций и 75,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.
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