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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА 32 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДА В СООБЩЕНИИ С РФ НА ПРАЗДНИКИ
17:45 16.12.2022
Белорусская железная дорога назначила 32 дополнительных поезда в сообщении с Российской Федерацией на праздники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в дополнение к ранее назначенным 12 поездам назначено еще 20 на наиболее востребованных у пассажиров маршрутах: Москва-Минск, Москва-Брест, Санкт-Петербург – Минск.
Так, поезд №249/250 из Санкт-Петербурга в Минск назначен на 23, 26 декабря, 3 января, из Минска в Санкт-Петербург – на 24, 27 декабря и 4 января.
Поезд №295/296 из Москвы в Брест назначен на 29 декабря и 3 января, из Бреста в Москву – на 31 декабря и 5 января.
Поезд №247/248 из Москвы до Минска назначен на 28, 30 декабря, 2, 6 и 8 января, из Минска в Москву – на 29, 31 декабря, а также на 3, 7 и 9 января.
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