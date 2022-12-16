МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ улучшил свой результат в экологическом рейтинге UI Green Metric-2022.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, институт поднялся на 103 позиции, став первым среди белорусских вузов. Институт расположился на 679 месте из 1050 ранжированных учреждений образования 85 стран. С 2020 года у МГЭИ отмечается положительная динамика. Так, в 2020 году институт занимал 796 строку, а в 2021 году – 782. Также на 680 позиции расположен Гродненский государственный университет им. Янки Купалы.

Рейтинг ежегодно обновляется Международным рейтинговым агентством GreenMetric (Индонезия) для оценки причастности вузов к развитию «зеленой» инфраструктуры. В частности, анализ проводится по шести критериям: окружающая среда и инфраструктура, энергия и климатические изменения, отходы, транспорт, вода, образование и исследования. Учитывается потребление и экономия энергии, рациональное использование водных ресурсов, хранение и переработка отходов, качество озеленения территорий, наличие транспортных средств, количество опубликованных научных работ по экологической проблематике и учебных дисциплин, связанных с устойчивым развитием и др.

Тройку лидеров рейтинга составили Вагенингенский университет (Нидерланды), Университет Ноттингем Трент и Ноттингемский университет (Великобритания). Среди российских вузов представлено 52 университета. Лучшие позиции в рейтинге заняли Российский университет дружбы народов (26), Сибирский федеральный университет (78) и Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (144).

Представленность в рейтинге позволяет участникам обмениваться практическим опытом по реализации программ устойчивого развития, а также принимать участие в научных мероприятиях, организуемых Международным агентством GreenMetric.

Международное рейтинговое агентство GreenMetric учреждено в 2010 году по инициативе Индонезийского университета для привлечения внимания академической общественности к проблемам окружающей среды. В рейтинге используется концепция экологической устойчивости, включающая экономический, социальный и экологический элементы. Экономический подразумевает разумное потребление, социальный – образование и общественную вовлеченность, а экологический – контроль и снижение уровня загрязнений.

Ежегодно растет количество и расширяется география стран-участников рейтинга. Так, в 2017 году были ранжированы 619 университетов из 76 стран, в 2020 – 912 вузов из 84 стран, в 2021 – 956 из 80 стран, а в 2022 – 1050 вузов из 85 стран.