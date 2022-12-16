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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ СОВЕРШЕНА КРУПНЕЙШАЯ В 2022 ГОДУ ЗАКУПКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ


16:59 16.12.2022

В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) совершена крупнейшая в этом году закупка технологического оборудования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на площадке промышленных и потребительских товаров (ППТ) приобретена линия по розливу молокопродуктов и соков на общую сумму около 8 млн BYN.

Поставщиком выступил крупный производитель из Турции, специально привлеченный на биржевую площадку под заявки, размещенные двумя белорусскими переработчиками молока и плодоовощной продукции.

Все заявки на покупку на сумму свыше 1000 базовых величин автоматически попадают в категорию, требующую особого внимания, и сопровождаются биржей до полного исполнения обязательств сторонами сделки. В этом случае удалось оперативно найти несколько поставщиков производственных линий, в том числе непосредственного производителя из Турции. Именно с ним и были заключены обе сделки.

Закупка также имеет важное значение для развития биржевой торговли с Турцией, как в плане наращивания товарооборота, так и расширения товарной номенклатуры. Это две самые крупные сделки по реализации продукции собственного производства, когда-либо совершенные резидентом Турции на биржевой торговой платформе.

Таким образом, дан старт новому направлению сотрудничества с турецким бизнесом, поскольку ранее турецкие компании в основном участвовали в торгах в качестве покупателей, приобретая пиломатериалы, лом металлов и нефтепродукты.

На 1 декабря 2022 года на БУТБ были аккредитованы 29 резидентов Турции, в том числе один биржевой брокер.
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