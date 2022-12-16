45,4% столичных субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в январе-ноябре 2022 года применяли упрощенную систему налогообложения 62,0 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,9 тыс. организаций и 37,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.

От данной категории плательщиков поступило 551,4 млн рублей, в том числе от организаций – 443,2 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 108,2 млн рублей.