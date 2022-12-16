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ЭКОНОМИКА РБ
«УПРОЩЕНКУ» ПРИМЕНЯЮТ 45,4% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16:44 16.12.2022
45,4% столичных субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в январе-ноябре 2022 года применяли упрощенную систему налогообложения 62,0 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,9 тыс. организаций и 37,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.
От данной категории плательщиков поступило 551,4 млн рублей, в том числе от организаций – 443,2 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 108,2 млн рублей.
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