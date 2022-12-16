МТС изменяет стоимость некоторых услуг с 26 декабря 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, речь идет о повышении абонентской платы по тарифным планам для корпоративных абонентов и абонентов массового рынка (в среднем до 5%) и услуг фиксированного интернета (в среднем на 5,5%).

Изменения не затронут социальные тарифные планы «Близкий», «Особый», «Детский», а также не коснутся стоимости голосовых вызовов, услуг «Открытого интернета» и SMS-сообщений.

«Изменения стоимости обусловлены развитием инфраструктуры сети, в том числе 4G», - пояснили в компании.