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ЭКОНОМИКА РБ
МТС ИЗМЕНЯЕТ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ С 26 ДЕКАБРЯ
16:22 16.12.2022
МТС изменяет стоимость некоторых услуг с 26 декабря 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, речь идет о повышении абонентской платы по тарифным планам для корпоративных абонентов и абонентов массового рынка (в среднем до 5%) и услуг фиксированного интернета (в среднем на 5,5%).
Изменения не затронут социальные тарифные планы «Близкий», «Особый», «Детский», а также не коснутся стоимости голосовых вызовов, услуг «Открытого интернета» и SMS-сообщений.
«Изменения стоимости обусловлены развитием инфраструктуры сети, в том числе 4G», - пояснили в компании.
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