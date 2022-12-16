В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 100,4%, с декабрем 2021 г. – 113,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,3% и 115% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 111,4%, потребительские товары – 101,6% и 116,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 101,6%, с декабрем 2021 г. – 128,3%, в том числе в растениеводстве – 100,6% и 120%, животноводстве – 101,9% и 130,7% соответственно.