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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАВИА ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ В ОАЭ
15:45 16.12.2022
Компания «Белавиа» внесла изменения в расписание полетов в ОАЭ.
«Учитывая высокий спрос на авиабилеты в ОАЭ, авиакомпания приняла решение об изменении расписания полетов в эту страну с 18 января 2023 года. Изменения касаются переноса некоторых рейсов из Шарджи в Дубай», - говорится в сообщении национального авиаперевозчика.
В частности, с указанной даты рейсы в Международный аэропорт Шарджа будут выполняться по вторникам и пятницам, в Международный аэропорт Дубай - по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.
В настоящий момент Белавиа выполняет рейсы в два города в ОАЭ: Дубай (по понедельникам и четвергам) и Шарджа (по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям).
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