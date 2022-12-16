Компания «Белавиа» внесла изменения в расписание полетов в ОАЭ.

«Учитывая высокий спрос на авиабилеты в ОАЭ, авиакомпания приняла решение об изменении расписания полетов в эту страну с 18 января 2023 года. Изменения касаются переноса некоторых рейсов из Шарджи в Дубай», - говорится в сообщении национального авиаперевозчика.

В частности, с указанной даты рейсы в Международный аэропорт Шарджа будут выполняться по вторникам и пятницам, в Международный аэропорт Дубай - по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

В настоящий момент Белавиа выполняет рейсы в два города в ОАЭ: Дубай (по понедельникам и четвергам) и Шарджа (по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям).