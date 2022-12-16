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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ АВТОЗАПЧАСТЕЙ НА БОЛЕЕ 450 ТЫС. РУБЛЕЙ
15:02 16.12.2022
Почти 2 тыс. автомобильных запчастей пытались незаконно переместить на территорию ЕАЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, партию незадекларированных товаров обнаружили гродненские таможенники в грузовом автомобиле, принадлежащем литовскому перевозчику.
Машина SCANIA следовала на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Привалка». Согласно сведениям, указанным в документах, в грузовике был сборный груз: автомобильные запчасти для легкового автомобиля, одежду, новогодние украшения, биологические добавки и другое.
При досмотре установлено, что, помимо заявленных товаров, в грузовом отсеке автомобиля находятся автозапчасти, сведения о которых в документах отсутсвуют. Стоимость незаконного перемещаемого груза составила более 450 тыс. рублей.
Гродненской региональной таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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