Почти 2 тыс. автомобильных запчастей пытались незаконно переместить на территорию ЕАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, партию незадекларированных товаров обнаружили гродненские таможенники в грузовом автомобиле, принадлежащем литовскому перевозчику.

Машина SCANIA следовала на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Привалка». Согласно сведениям, указанным в документах, в грузовике был сборный груз: автомобильные запчасти для легкового автомобиля, одежду, новогодние украшения, биологические добавки и другое.

При досмотре установлено, что, помимо заявленных товаров, в грузовом отсеке автомобиля находятся автозапчасти, сведения о которых в документах отсутсвуют. Стоимость незаконного перемещаемого груза составила более 450 тыс. рублей.

Гродненской региональной таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.