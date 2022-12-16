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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА СВИСЛОЧСКОГО РАЙОНА ПРЕДЪЯВИЛА ИСК О ВОЗМЕЩЕНИИ 5,6 ТЫС. РУБЛЕЙ УЩЕРБА ОТ ПАДЕЖА КРС
13:59 16.12.2022
Прокуратура Свислочского района в интересах КСУП «Ханчицы-Неман» предъявила в суд иск о возмещении ущерба в размере 5,6 тыс. рублей к главному ветеринарному врачу, бригадиру производственной бригады в животноводстве, начальнику сельскохозяйственного участка и зоотехнику МТФ «Бортники».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуие, на протяжении 2021 года должностные лица сельхозпредприятия скрыли фактическое отсутствие 24 голов молодняка крупного рогатого скота, в то время как в действительности данные животные были экстренно убиты и реализованы под видом живого веса.
Согласно ст.404 Трудового кодекса Беларуси, работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по их вине нанимателю, в случаях, когда между работником и нанимателем заключен письменный договор о принятии на себя работником полной материальной ответственности за необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных ему для хранения или для других целей.
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