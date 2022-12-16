БГУ представит 12 проектов на межвузовском этапе Республиканского проекта «100 идей для Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, их оценят в пяти номинациях.

В категории «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность» cтарший преподаватель кафедры физики твердого тела физического факультета Евгения Крутилина представит «Наноструктурирование поверхности инструментов с использованием плазменных технологий», а четверокурсник этого же факультета Илья Зур – термокружку, которая в любых условиях и в короткий промежуток времени сможет разогреть напиток до комфортной температуры.

В номинации «Промышленные и строительные технологии» коллектив студентов физического факультета в составе шестикурсников Александра Шалыги, Кирилла Басараба и магистрантки Виктории Шевелевой защитит проект «Модификация эксплуатационных свойств промышленных сплавов».

Третьекурсник факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) Владимир Пуня выступит в категории «Информационно-коммуникационные технологии» с приложением для эффективного использования наземного транспорта в Минске. Оно позволит выбрать наиболее удобный и экономный способ передвижения до пункта назначения. Четверокурсник ФПМИ Родион Руткевич предложит программное обеспечение для работы с лингвистической базой знаний, а лицеист БГУ Андрей Шалупаев для конкурса разрабатывает идею безопасного криптокошелька «Walet».

В номинации «Экология» аспирантка МГЭИ им. А.Д. Сахарова Елена Васюкевич представит проект «Разработка методологических основ системы аэропалинологического мониторинга городской среды в различных климатических зонах (на примере Ташкента и Минска)», а третьекурсница ФПМИ Александра Зинькевич и четверокурсница факультета социокультурных коммуникаций Надежда Иванова мобильное приложение «Грядки».

В категории «Общество и социальная сфера» от БГУ представят четыре проекта. Второкурсник механико-математического факультета Константин Мулица предложит молодежную образовательную инициативу «Курс сістэмнай беларускай мовы» для бесплатной помощи абитуриентам при сдаче ЦЭ (ЦТ). Аспирантка факультета международных отношений Дарья Богдан представит «Школу по космическому праву», а второкурсница юридического факультета Дарья Воробей защитит проект онлайн-карты геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны «Мы помним каждого».

Также с совместной инициативой «На пути к умной школе» выступят третьекурсник факультета радиофизики и компьютерных технологий Олег Сиренко и студентка БГПУ им. М. Танка Анастасия Гаркина. Ребята разработали цифровой прибор «Синкомметр» для комплексного измерения факторов, влияющих на здоровье, утомляемость и косвенно на успеваемость учащихся.

Межуниверситетский этап Республиканского проекта «100 идей для Беларуси» пройдет 19 декабря на базе БГУ.

Организатором проекта выступает БРСМ совместно с Министерством образования, Государственным комитетом по науке и технологиям и Национальной академией наук Беларуси.