В январе-ноябре 2022 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 61,8% доходов консолидированного бюджета Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, этими плательщиками за январь-ноябрь 2022 года уплачено в бюджет 3120,8 млн рублей налогов и платежей. От организаций поступило – 2958,7 млн рублей, или 94,8%. Индивидуальные предприниматели уплатили 162,1 млн рублей, или 5,2%.

За одиннадцать месяцев текущего года платежи субъектов хозяйствования негосударственного сектора приросли на 5,9% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В абсолютной сумме прирост составил 174,7 млн рублей.