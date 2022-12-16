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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 5,9%
13:10 16.12.2022
В январе-ноябре 2022 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 61,8% доходов консолидированного бюджета Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, этими плательщиками за январь-ноябрь 2022 года уплачено в бюджет 3120,8 млн рублей налогов и платежей. От организаций поступило – 2958,7 млн рублей, или 94,8%. Индивидуальные предприниматели уплатили 162,1 млн рублей, или 5,2%.
За одиннадцать месяцев текущего года платежи субъектов хозяйствования негосударственного сектора приросли на 5,9% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В абсолютной сумме прирост составил 174,7 млн рублей.
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