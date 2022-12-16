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ЭКОНОМИКА РБ
ЖИТЕЛИ БОГУШЕВСКА ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО ВОДЫ
12:55 16.12.2022
Во время приема граждан в г.п. Богушевске к руководству Комитета государственного контроля Витебской области обратились жители городского поселка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, жители Богушевска обратили внимание на плохое качество воды, порыв сети водоснабжения, отсутствие асфальтного покрытия на некоторых улицах, несоответствие температурного режима горячего водоснабжения, протекание кровли, а также отсутствие централизованного отопления в жилом доме.
После вмешательства КГК устранены причины ухудшения качества воды, в том числе закуплено и смонтировано дополнительное оборудование и система автоматики на станции обезжелезивания; проведен ремонт водопроводной сети; восстановлен температурный режим горячего водоснабжения; отремонтирована кровля жилого дома.
Также приняты меры по разрешению проблем жителя Сенненского района, который жаловался на течь кровли жилого дома и отсутствие централизованного отопления в нем. Кровля была отремонтирована в течение нескольких дней. Мероприятия по переводу жилого дома на электроотопление будут выполнены после строительства дополнительного энергоисточника.
Данный вопрос остается на контроле КГК Витебской области до полного его разрешения.
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