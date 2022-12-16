Во время приема граждан в г.п. Богушевске к руководству Комитета государственного контроля Витебской области обратились жители городского поселка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, жители Богушевска обратили внимание на плохое качество воды, порыв сети водоснабжения, отсутствие асфальтного покрытия на некоторых улицах, несоответствие температурного режима горячего водоснабжения, протекание кровли, а также отсутствие централизованного отопления в жилом доме.

После вмешательства КГК устранены причины ухудшения качества воды, в том числе закуплено и смонтировано дополнительное оборудование и система автоматики на станции обезжелезивания; проведен ремонт водопроводной сети; восстановлен температурный режим горячего водоснабжения; отремонтирована кровля жилого дома.

Также приняты меры по разрешению проблем жителя Сенненского района, который жаловался на течь кровли жилого дома и отсутствие централизованного отопления в нем. Кровля была отремонтирована в течение нескольких дней. Мероприятия по переводу жилого дома на электроотопление будут выполнены после строительства дополнительного энергоисточника.

Данный вопрос остается на контроле КГК Витебской области до полного его разрешения.