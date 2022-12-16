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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 12,2%
12:14 16.12.2022
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 99%, с декабрем 2021 г. – 112,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой ноябрьский рост цен на продтовары составил 13,2%. За январь-ноябрь 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%.
Непродовольственные товары в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем подешевели на 1,7%, с декабрем 2021 г. – подорожали на 14%. В ноябре 2022 года к уровню ноября 2021 года цены выросли на 14,4%. В январе-ноябре 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню января-ноября 2021 года на 15,9%.
Цены на услуги в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем подросли на 0,1%, с начала года – увеличились на 10,6%. В ноябре 2022 года к ноябрю 2021 года рост цен на услуги составил 10,8%. За январь-ноябрь 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 10,2%.
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