В консолидированный бюджет Минской области за январь-ноябрь 2022 года поступило 5048,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1568,4 млн рублей, в местные бюджеты – 3480,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, к уровню прошлого года поступления приросли на 418,5 млн рублей.

На 79,8% бюджет сформирован за счет шести основных источников: подоходного налога – 1347,0 млн рублей, или 26,7% в доходах консолидированного бюджета, налога на прибыль – 907,1 млн рублей (18,0%), налога на добавленную стоимость – 683,7 млн рублей (13,5%), экологического налога (включая налог за добычу) – 558,7 млн рублей (11,1%), акцизов – 357,9 млн рублей (7,1%), налога на недвижимость – 173,8 млн рублей (3,4%).