Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 100,1%, с декабрем 2021 г. – 106,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,4% и 109,8% соответственно, промежуточные товары – 99,4% и 113,6%, потребительские товары – 100,8% и 107% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2022 г. составил 100,4%, с декабрем 2021 г. – 125,9%, в том числе в растениеводстве – 100,03% и 118% соответственно, животноводстве – 100,4% и 128,1%.