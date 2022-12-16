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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВЕ И ЧАШНИКАХ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
10:37 16.12.2022
За грубые нарушения законодательства приостановлена деятельность торговых объектов в Могилеве и Чашниках.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, при проверке торгового объекта индивидуального предпринимателя в Могилеве выявлены факты завышения цен на 6 наименований товаров (к примеру, на крупу перловую торговая надбавка была завышена на 36,6%, на мойву атлантическую мороженую – на 24,6%). Также в продаже находились более 40 наименований товаров, качество и безопасность которых не подтверждена документами, без маркировки.
При проверке павильона индивидуального предпринимателя в Чашниках установлены многочисленные нарушения, в том числе в сфере ценообразования. Так, на плодоовощную продукцию применялись завышенные торговые надбавки, что повлекло завышение розничных цен от 20% до 50%.
Кроме того, в продаже находились просроченные кондитерские товары, а некоторые изделия продавались без маркировки о конечном сроке годности. Для взвешивания товаров более 10 лет использовались неповеренные весы.
По требованию органов Комитета госконтроля деятельность данных торговых объектов приостановлена. Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
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