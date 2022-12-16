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ЭКОНОМИКА РБ
СЪЕЗД АЛЛЕРГОЛОГОВ И ИММУНОЛОГОВ БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ 16 ДЕКАБРЯ
10:12 16.12.2022
Сегодня в БелМАПО пройдет Съезд аллергологов и иммунологов Беларуси в гибридном формате. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, в рамках съезда будут представлены современные научные достижения последних лет, имеющие практический интерес для врачей аллергологов-иммунологов, педиатров, пульмонологов, онкологов, дерматологов и других смежных специалистов.
В ходе мероприятия врачи-специалисты получат современные знания по ряду актуальных вопросов аллергологии и иммунологии, организации специализированной помощи в Беларуси, о современном состоянии проблемы иммунодефицитов, а также менеджменте аллергических заболеваний.
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