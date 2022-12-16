Сегодня в БелМАПО пройдет Съезд аллергологов и иммунологов Беларуси в гибридном формате. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, в рамках съезда будут представлены современные научные достижения последних лет, имеющие практический интерес для врачей аллергологов-иммунологов, педиатров, пульмонологов, онкологов, дерматологов и других смежных специалистов.

В ходе мероприятия врачи-специалисты получат современные знания по ряду актуальных вопросов аллергологии и иммунологии, организации специализированной помощи в Беларуси, о современном состоянии проблемы иммунодефицитов, а также менеджменте аллергических заболеваний.