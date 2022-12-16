За одиннадцать месяцев 2022 года город Минск собрал 16 145,0 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в структуре доходов консолидированного бюджета 58,2% (9 399,4 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 41,8% (6 745,6 млн рублей) – местного.

Значительная часть доходов бюджета (41,3% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.

Объемы поступлений по подоходному налогу составили 19,7%, по налогу на прибыль – 13,4%, по акцизам – 7,5%, налогу на доходы – 2,9%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,1%, налогу на недвижимость – 1,5%, земельному налогу – 1,2%.

На 1 декабря 2022 года в Минске осуществляют деятельность 136,4 тыс. субъектов хозяйствования.

В составе хозяйствующих субъектов 60,6 тыс. организаций и 75,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 1 025,0 тыс. физических лиц.

В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 80,3%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,8%. На организации государственного сектора приходится 19,7% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,3%, на физических лиц – 2,2%.